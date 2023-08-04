رسميًا.. بورخيس يغادر مانشستر سيتي إلى أياكس

وتعاقد أياكس مع البرتغالي كارلوس بورجيس صاحب الـ 19 عامًا، والذي يلعب في مركز الجناح الأيسر.ويوقع بورجيس عقدًا مع أياكس حتى 30 يونيو 2028، ويدفع الفريق الهولندي 14 مليون يورو لمانشستر سيتي، ويمكن أن يرتفع هذا المبلغ إلى 19 مليون يورو كحد أقصى بسبب المتغيرات.يلعب بورجيس في أكاديمية شباب مانشستر سيتي منذ 2014 ولعب مع فريق تحت 21 عامًا الموسم الماضي.وأشارت تقارير إلى أن مانشستر سيتي لديه شرط إعادة الشراء، و20% من البيع المستقبلي.