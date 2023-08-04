كيفين يعقوب يكشف سر نجاح المدرب كاساس في فترة قصيرة

ويقود كاساس المنتخب العراقي بعقد يمتد لأربع سنوات، حيث تم توقيع العقد معه في نوفمبر/ تشرين الثاني 2022، بهدف التأهل إلى كأس العالم 2026.وقال يعقوب في تصريحات صحفية: "معسكر المنتخب العراقي في إسبانيا كان جيدًا للغاية، كل شيء كان منظمًا والمدرب كاساس وكادره المساعد قاموا بعمل جيد في نشر فكرة لعبتهم في وقت قصير".وأوضح يعقوب: "هناك العديد من اللاعبين الجيدين في المنتخب العراقي وقد انبهرت بالمستوى الذي قدموه أمام كولومبيا، وأعتقد أن هذا المنتخب يمكن أن يحقق نتائج جيدة جدًا".ثم أردف: "مجموعة المنتخب العراقي في تصفيات كأس العالم ليست سهلة؛ لكن أعتقد أن لدينا فرصة جيدة لأننا فريق جيد مع مدربين جيدين في حال قدمنا الأداء المطلوب، أعتقد أن لدينا فرصة جيدة للوصول إلى كأس العالم".وأجرى يعقوب عملية جراحية ناجحة في (20 يوليو/ تموز الماضي) في لندن، وذلك بعد تعرضه لإصابة على مستوى أوتار الركبة في مباراة المنتخب العراقي ضد كولومبيا شهر يونيو/ حزيران الماضي.