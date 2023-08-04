تشيلسي يتعاقد مع أكسيل ديساسي بشكل رسمي

ويلعب ديساسي البالغ من العمر 25 عامًا في قلب الدفاع، إضافة لقدرته على اللعب في مركز الظهير الأيمن.



ويأتي التعاقد مع ديساسي، بعد إصابة الفرنسي ويسلي فوفانا بقطع في الرباط الصليبي، وتأكد غيابه عن أغلب فترات الموسم الجديد.

Blue is the colour, welcome Axel Disasi! 🔵 pic.twitter.com/7b15qiAtGJ — Chelsea FC (@ChelseaFC) August 4, 2023

أكسيل ديساسي لاعبًا لـ تشيلسي حتى 2029ورحب تشيلسي عبر موقعهم الإلكتروني بـ ديساسي، مؤكدين بأن اللاعب وافق على التوقيع على عقد يربطه بالنادي لمدة 5 مواسم.وعبر ديساسي عن سعادته بالانتقال لـ “البلوز”، معلقًا:””إنه شيء كنت أنتظره، أنا سعيد جدا لوجودي هنا ، في هذا النادي الكبير”.وأضاف:”أنا فخور حقًا بأن أكون جزءًا من هذه العائلة العظيمة ، وآمل أن أحقق أشياء كبيرة جدًا هنا. للفوز بالألقاب. سأفعل كل ما بوسعي لتحقيق تلك الأهداف، أنا طموح جدًا”.وتواجد ديساسي مع منتخب فرنسا في بطولة كأس العالم 2022 بقطر، حيث شارك في 3 مباريات.وانضم ديساسي إلى كتيبة التعاقدات الصيفية لـ تشيلسي في الميركاتو، حيث أبرم النادي عدة تعاقدات أبرزهم ضم كريستوفر نكونكو ونيكولاس جاكسون.