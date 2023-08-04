برشلونة يجهز عرض رسمي للـتعاقد مع بيرناردو سيلفا

وارتبط اسم بيرناردو سيلفا بخطوة انتقال مُمكنة لنادي برشلونة، خاصةً أنه يتمتع بإعجاب المُدرب الكتالوني الشاب تشافي هيرنانديز.وبحسب تقرير نشرته صحيفة سبورت الكتالونية فإن اللاعب ووكيله السيد خورخي مينديز مُستعدان للضغط من أجل الذهاب لنادي برشلونة في حالة طلب النادي الكتالوني.بيرناردو ينتظر تحرك برشلونة رسمياًوأكدت الصحيفة الكتالونية في هذا الصدد أن برشلونة لم يتقدم بعد بأي عرضٍ رسمي من أجل الحصول على توقيع اللاعب المُخضرم، وذلك بسبب الظروف المالية التي يعيشها النادي وخطة الجدوى الموضوعة.وتم مُناقشة اسم اللاعب في اجتماعٍ عُقد بحضور رئيس برشلونة خوان لابورتا، وخرج الاجتماع بوعدٍ من إدارة النادي الكتالوني بمُحاولة إبرام الصفقة لتلبية طلب المُدرب.ولفت التقرير إلى أن برشلونة يعتبر التعاقد مع بيرناردو سيلفا صفقة مثالية، ولكن لا توجد إمكانية للتعاقد معه هذا الصيف ما لم تحدث صفقة بيع غير مُتوقعة، وهو أمر لا يُمكن استبعاده.وذكر التقرير أن مانشستر سيتي رفض عرضين من باريس سان جيرمان بخصوص اللاعب، وكان العرض الأخير بقيمة تزيد عن 75 مليون يورو، حيث يرغب النادي الإنجليزي في الاحتفاظ به.