لاعب برشلونة يخضع للفحص الطبي في الأهلي السعودي

وسيدفع الأهلي ما بين 11 و12 مليون يورو للنادي الكتالوني للحصول على خدمات النجم الإيفواري، وذلك حسبما أفادت تقارير صحفية فرنسية، اليوم الجمعة.ووفقا لموقع (Foot Mercato)، فإن اللاعب سيسافر اليوم إلى باريس للخضوع لفحوصات طبية، قبل انضمامه للفريق السعودي وأيضا لوضع الرتوش الأخيرة في عقده.كان البارسا يعمل على انتقال اللاعب إلى الدوري الإنجليزي الممتاز "البريميرليج"، لكن العرض المادي المقدم من الأهلي السعودي نجح في إقناع اللاعب.وسيحصل كيسي على مبلغ صافي قدره 14 مليون يورو في الموسم -ضعف ما كان يتقاضاه مع الفريق الكتالوني- وسيوقع عقدا لمدة 3 سنوات حتى 2026.