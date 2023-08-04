إنتر ميلان يقترب من ضم حارس بايرن ميونخ

وذكرت صحيفة "لاجازيتا ديلو سبورت" أن إنتر ميلان قرر دفع قيمة الشرط الجزائي في عقد سومير مع الفريق الألماني.ولا يملك النيراتزوري حاليا، أي حارس أساسي بعد رحيل الثنائي سمير هاندانوفيتش وأندريه أونانا هذا الصيف.واضطر المدرب سيموني إنزاجي للاعتماد على الحارس الشاب فيليب ستانكوفيتش في المباريات التحضيرية للموسم الجديد خلال جولة الفريق الآسيوية.وحاول إنتر ميلان، التفاوض مع بايرن من أجل ضم سومير بمقابل أقل من 6 ملايين يورو، وهي قيمة الشرط الجزائي في عقده، لكن المحادثات فشلت، ليقرر دفعه في النهاية.وأفادت الصحيفة بأن إدارة إنتر ستبلغ نظيرتها في ميونخ، اليوم الجمعة، بعزمها على دفع قيمة الشرط الجزائي، ليتحول الحارس المخضرم إلى النيراتزوري.يأتي ذلك بعدما توصل النادي الإيطالي لاتفاق مع سومير، البالغ من العمر 34 عاما، على كافة البنود الشخصية في عقده.