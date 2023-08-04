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لجنة الحكام تكشف عن طاقم تحكيم نهائي كأس العراق
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/author-details/39/سعد-أحمد
كشفت لجنة الحكام بالاتحاد العراقي لكرة القدم، اليوم الجمعة، عن اسناد إدارة المباراة النهائية لبطولة الكأس إلى الحكم الدولي زيد ثامر.
ومن المقرر أن تجمع المباراة فريق القوة الجوية وضيفه أربيل، مساء غد السبت، على ملعب الشعب الدولي.
ويعاون ثامر كل من: واثق مدلل وأحمد صباح، فيما يتولى سالم عامر مهمة الحكم الرابع، وأُسندت مهمة مراقب الحكام للدكتور نجاح رحم.
ويعد زيد ثامر (33 عامًا)، من حكام النخبة في العراق، بعد أن حصل على الشارة الدولية في عام 2016.
وسبق لزيد ثامر قيادة بعض مباريات كأس آسيا للشباب، وأدار عددًا من مباريات الدورة العربية التي اختتمت مؤخرًا بالجزائر، أبرزها مواجهة السودان وسوريا بالدور نصف النهائي.
يذكر أن مباراة الغد ستكون الأخيرة لطواقم التحكيم في هذا الموسم، على أن تبدأ الاختبارات البدنية قبل انطلاق دوري المحترفين بفترة وجيزة.
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