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استعدادا لتصفيات آسيا.. وطني الصالات يستدعي 22 لاعبا

رياضة

2023-08-04 | 13:50
استعدادا لتصفيات آسيا.. وطني الصالات يستدعي 22 لاعبا
79 مشاهدة

كشف الجهازُ الفني للمنتخبِ الوطنيّ لكرةِ الصالات، اليوم الجمعة، عن القائمةَ الأولية التي ضمت (22) لاعباً، استعداداً لخوض التصفيات الآسيويّة المؤهلة للنهائيات القارية.

وقال المديرُ الإداريّ للمنتخب علي عيسى: "يبدأ منتخبنا الوطنيّ لكرة الصالات، بعد غد الأحد، أولى محطاته التحضيريّة لتصفياتِ كأس آسيا التي تقام في العاصمة الأوزبكية "طشقند" للفترة من 7 حتى 11 من شهر تشرين الأول المقبل".

وأضاف: "الجهازَ الفني، بقيادةِ البرازيلي ريكاردو سوبرال كاكاو، وجه الدعوةَ إلى (22) لاعباً للانخراطِ في المعسكر الداخلي الذي يقام في بغداد، قبل شد الرحال إلى البحرين في العشرين من الشهر الحالي، لخوض مباراتين وديتين مع منتخبها الوطني".

واوضح، ان "المدربَ البرازيلي كاكاو وجهازه الفنيّ قد وصلا إلى بغداد يوم أمس الخميس".

وضمت القائمةُ الأولية كلا من: (زاهر مهدي هادي، محمد سامي ناصر، حسين أحمد ناصر، عمر سبتي جمعة، ليث محمد جواد، محب الدين جمعة، رافد حميد عيسى، سالم كاظم موات، حارث سعد معروف، وليد خالد فاهم، طارق زياد سلمان، فادي علاء سامي، مهند عبد الهادي نعيم، حيدر مجيد دريول، مصطفى إحسان جمعة، غيث رياض كريم، مرتضى كمال خليل، حسين علي طالب، حيدر كريم ساچت، سالم فيصل عبد، فهد ميثاق حافظ، علي إياد عبد الستار)".

يذكر أن الجهازين الفنيّ والإداري يتألفان من علي عيسى سيد مديراً إدارياً للمنتخب، وريكاردو كامرا سوبرال مديراً فنياً، وحسين عبد علي مساعداً للمدرب، ومايكول جونتاس بورت مدرباً لحراس المرمى، وماريو ادوارد دي أولفر مدرباً للياقة، وعلي طه إسماعيل مترجماً، وعدي صبار منسقاً إعلامياً، وطالب حسين هذال مديراً للتجهیزات، وسيف حسن حمود إدارياً للفريق، وحبيب جبار كاظم ومحمد ولي معالجين.
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