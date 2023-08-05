برشلونة يقترب من ضم موهبة عراقية.. من هو نوح درويش؟

وكشف الصحفي الإيطالي البارز فابرزيو رومانو، عبر حسابه على "تويتر"، عن اتفاق البارسا مع نادي فرايبورج الألماني على ضم نوح دارفيتش (نوح درويش)، صاحب الـ16 عاما.وأوضح فابريزيو، أن النادي الكتالوني، سيدفع 3 ملايين يورو نظير التعاقد مع لاعب الوسط الألماني، على أن يتضمن العقد بعض الحوافز الإضافية.وستبلغ القيمة الإجمالية للصفقة 5 ملايين يورو، نظير جلب اللاعب العراقي الأصل إلى ملعب كامب نو.وتسعى إدارة الرئيس خوان لابورتا لإنجاز بعض الصفقات زهيدة التكلفة، لتفادي استنزاف خزائن النادي مستقبلا.وولد نوح درويش في ألمانيا في سبتمبر 2006، لوالد فرنسي ووالدة عراقية، ونشأ وترعرع في ألمانيا، وبدأ مسيرته مع نادي فرايبورج، واستمر حتى وصل إلى منتخب ألمانيا للشباب.وتألق درويش مع منتخب ألمانيا تحت 17 عامًا، في بطولة أوروبا للشباب في شهر يونيو الماضي، ليخطف الأنظار ويصبح واحد من أهم الأهداف للأندية الأوروبية في الانتقالات الحالية.ويستطيع درويش اللعب في مركز صانع الألعاب، والجناح الأيمن، وفي بطولة أوروبا تحت 17 عامًا تمكن من تسجيل هدفين وصنع أربعة، في البطولة التي فاز بها منتخب بلاده.وبحسب التقارير الصحفية الإسبانية، فإن باريس سان جيرمان وبايرن ميونخ، انضما إلى سباق التعاقد مع اللاعب قبل أن يحسم برشلونة الصفقة.