بعد وصول ميسي.. إنتر ميامي يضيف ميزة جديدة للاعبيه

وبعد ضم ميسي وكذلك الإسبانيين سيرجي بوسكيتس، وجوردي ألبا، لم يتردد إنتر ميامي في منح مزايا إضافية للاعبيه، الذين سيخوضون غدًا الأحد ثمن نهائي كأس الدوريات أمام دالاس.وقام الفريق بتركيب الأكشاك الجمعة، وبدأ اللاعبون بالفعل في استخدامها والإستراحة بها خلال جلسات المران والاحتماء من الطقس الحار.وعلق البعض من أعضاء النادي على كون هذه الأكشاك من المزايا الإضافية التي جلبها وصول ميسي والصفقات الأخرى.وقال دياندري يدلين، الظهير الأيمن للفريق: "لقد جلبوا لنا بعض الأشياء. إنه شيء جيد بالنظر للحرارة في الملعب".وتابع "أعتقد أنه عليهم أن يحسنوها قليلاً، فالآن تضخ هواء فقط، وليس هواء باردا"، وذلك في مؤتمر صحفي برفقة المدرب الأرجنتيني خيراردو تاتا مارتينو الجمعة قبل مواجهة دالاس.