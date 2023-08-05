ربع نهائي البطولة العربية.. الشرطة يتحدى السد ونجومه من أجل إنجاز تاريخي اليوم

ونجح القيثارة في بلوغ الدور الحالي بعد الفوز بوصافة المجموعة الاولى برصيد (4 نقاط) من انتصار تحقق على الصفاقسي التونسي وتعادل أمام الترجي سلبا، مقابل خسارة تلقاها على يد الاتحاد السعودي المتصدر.وستكون كتيبة أحمد صلاح على موعد جديد مع التألق، بعد 3 مباريات سابقة قدم فيها الأخضر مستويات جيدة، ونال عن جدارة واستحقاق البطاقة الثانية، على الرغم من أن الترشيحات كانت تصب في مصلحة الترجي والصفاقسي لمرافقة الاتحاد.وتعد مباراة اليوم مختلفة تماما عن التحديات السابقة التي خاضها ممثل كرتنا، لكونها ستلعب في مرحلة خروج المغلوب، إضافة الى أنها ستقام أمام أحد أبرز الأندية المرشحة لإحراز اللقب.عن حظوظ فريقه وجاهزيته للقاء اليوم اعترف مدرب القيثارة احمد صلاح في المؤتمر الفني الذي أقيم أمس، بصعوبة المواجهة نظرا للإمكانات التي يمتلكها الزعيم السداوي وجودة عناصره، الا انه في المقابل أشاد بقدرات لاعبيه وراهن عليهم كثيرا للدفاع عن سمعة الكرة العراقية، عبر تقديم مباراة جيدة تسهم في بلوغ المربع الذهبي.بدوره توقع مدرب السد القطري برونو ميغيل ان يشكل الشرطة خطورة كبيرة على فريقه بحكم طريقة اللعب التي يمتاز بها، وتعتمد على التنظيم الدفاعي والهجوم المرتد السريع، معلنا عن طموحات القلعة البيضاء بتحقيق الفوز والوصول الى الدور نصف النهائي من المسابقة العربية.ويبرز في صفوف السد العديد من اللاعبين المميزين من أمثال الجزائري بغداد بونجاح والاكوادوري غونزالو بلاتا ومشعل برشم وحسن الهيدوس وأكرم عفيف وخوخي بوعلام والكولومبي ماتياس أوريبي وعلي أسد والبرازيلي باولو اوتافيو.