نهائي "ساخن" يجمع الجوية وأربيل بكأس العراق اليوم.. هذا تاريخ المواجهات بينهم

السومرية نيوز – رياضة



يَحتضن ملعب الشعب الدولي في تمام الساعة الثامنة من مساء اليوم مباراة نهائي كأس العراق، الذي يجمع فريقي القوة الجوية وأربيل، إذ تأهل الاول على حساب بطل النسخة الأخيرة فريق الكرخ 3 / 1، بينما بلغ أربيل نهائي المسابقة بعد تخطيه الحدود بهدف نظيف.



وأعلن مدربا الفريقين جاهزيتهما لمباراة اليوم بعد أقل من اسبوع من التدريبات للوصول الى الجاهزية التامة، وتسعى كتيبة الصقور بقيادة المصري مؤمن سليمان الى انتزاع اللقب وهو يعلم ان التجديد لقيادة الأزرق في الموسم المقبل يمر عبر الفوز في هذه المباراة المهمة، من جهته اعلن أربيل ايضا جاهزيته للقاء، بطموح مشروع في حصد لقب كاس العراق للمرة الأولى في تاريخه، بيد ان إدارته وبغية رفع معنويات الفريق أقامت حفلا تكريميا للاعبين ولمدربه عباس عبيد وطاقمه الفني الذي غير كثيرا من شكل وأسلوب لعب الفريق ونجح في الارتقاء بموقعه في خارطة الترتيب، ما دعا الإدارة إلى تجديد عقده للموسم المقبل.



المباراة التي يتوقع أن يحضرها جمهور كبير من الفريقين برغم درجات الحرارة اللاهبة التي تصل الى نصف درجات الغليان في شهر اب ستشهد بالتأكيد الإثارة والندية، فلمن ستكون الغلبة في مباراة اليوم، لمهارة وخبرة لاعبي القوة الجوية وسرعة لاعبيهم في الأطراف أم للانضباط التكتيكي والدهاء التدريبي لمدرب القلعة الصفراء؟.



مِشوار فريقي القوة الجوية واربيل في بطولة كأس العراق للموسم 2022/ 2023: المباراة التي يتوقع أن يحضرها جمهور كبير من الفريقين برغم درجات الحرارة اللاهبة التي تصل الى نصف درجات الغليان في شهر اب ستشهد بالتأكيد الإثارة والندية، فلمن ستكون الغلبة في مباراة اليوم، لمهارة وخبرة لاعبي القوة الجوية وسرعة لاعبيهم في الأطراف أم للانضباط التكتيكي والدهاء التدريبي لمدرب القلعة الصفراء؟.مِشوار فريقي القوة الجوية واربيل في بطولة كأس العراق للموسم 2022/ 2023: