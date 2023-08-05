رسميا.. تشيلسي يضم حارسا جديدا

وقال تشيلسي، في بيان على موقعه الرسمي "أكمل النادي، انتقال الحارس روبرت سانشيز إلى صفوفه، قادما من برايتون".وأضاف البيان "لقد وقع الدولي الإسباني، الذي خاض 87 مباراة في الدوري الإنجليزي الممتاز، عقدا مدته 7 سنوات في ستامفورد بريدج".وأوضح المديران الرياضيان للنادي، بول وينستانلي ولورانس ستيوارت "نحن سعداء للغاية بقدوم روبرت إلى تشيلسي، لأنه سيضيف المزيد من الجودة إلى مركز حراسة المرمى لدينا".وأضاف ثنائي البلوز "لقد أثبت روبرت نفسه في الدوري الإنجليزي الممتاز ومثل منتخب بلاده، نحن متحمسون لمشاهدته يعمل مع ماوريسيو بوكيتينو وفريقه التدريبي خلال الموسم المقبل".