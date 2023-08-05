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تغيير في تحضيرات أولمبي العراق للتصفيات الآسيوية.. معسكر في مصر و3 مباريات ودية

رياضة

2023-08-05 | 07:41
تغيير في تحضيرات أولمبي العراق للتصفيات الآسيوية.. معسكر في مصر و3 مباريات ودية
357 مشاهدة

السومرية نيوز – رياضة

يستعد المنتخب الأولمبي العراقي للدخول في معسكرين تدريبيين؛ استعدادًا للتصفيات الآسيوية للمنتخبات الأولمبية تحت 23 عامًا، المؤهلة إلى أولمبياد باريس 2024.

ووضعت قرعة تصفيات كأس آسيا تحت 23 عامًا المنتخب الأولمبي العراقي في المجموعة السادسة إلى جانب منتخبات الكويت وتيمور الشرقية وماكاو، حيث تقام التصفيات خلال الفترة من 4 إلى 12 سبتمبر/ أيلول القادم.

وقال مدرب المنتخب الأولمبي راضي شنيشل، إن "المنتخب الأولمبي العراقي سيغادر إلى مصر يوم الثلاثاء المقبل للدخول بمعسكر تدريبي يمتد لـ 15 يومًا، يخوض خلاله 3 مباريات ودية، استعدادًا لتصفيات كأس آسيا للمنتخبات الأولمبية دون 23 عامًا المؤهلة إلى أولمبياد باريس".

وأضاف قائلًا: "معسكر مصر سيكون المعسكر الخارجي الوحيد بعد إلغاء معسكر تركيا، حيث سيعود المنتخب الأولمبي إلى البصرة بعد انتهاء المعسكر الخارجي، على أن يشهد المعسكر الداخلي أيضًا مباريات ودية مع منتخبات أفريقية وأحد المنتخبات العربية الآسيوية"، بحسب winwin
وأعلن شنيشل، في 25 يوليو/ تموز الماضي، قائمته الأولية والتي ضمت 50 لاعبًا؛ هم كل من: زيد تحسين وحسين عبد الله ومحمد حسن من (الطلبة) وحسن عباس ومجتبى صالح وكرار علاء عبد الكريم من (القاسم) وحسين حسن ونهاد محمد وكرار سعد ومصطفى وليد من (الكرخ) وأحمد حسن مكنزي وهلو فائق وعلي شاخوان من (أربيل) ومنتظر عبد الأمير وكاظم رعد وأمير نديم من (القوة الجوية).

وضمت القائمة أيضًا: مصطفى سعدون وأموري فيصل وعلي جاسم من (الكهرباء) وزيدان عبد الجبار ورضا فاضل ونور المصطفى غانم من (كربلاء) وذو الفقار يونس وعمار غالب وحيدر عادل من (الشرطة) وكرار محمد ومنتظر محمد من (النفط) وعلي صادق وحيدر عبد الكريم (الزوراء) ورضا عبد العزيز (الديوانية) وحسين عامر من (الصناعات الكهربائية) وزيد إسماعيل من (نوروز) وأمير أحمد من (الحدود) وسيابند عكيد من (دهوك) ومحمد خضير من (الميناء) وجعفر ناصر من (نفط ميسان) وكميل سعد (ريد ستار السويسري) ويوسف الإمام (مالمو السويدي) والآي فاضل (غوتنبيرغ السويدي).

كما اختار شنيشل كلًا من: حسين علي (هيرنفين الهولندي) وماركو فرج (شترومسجوديست النرويجي) وأمين الحموي (هالسنبورغ السويدي) ومصطفى عمران (أتالانتا الإيطالي) وآدم رشيد (البورغ الدنماركي) وألكسندر أوراها (كوينزبارك رينجرز الإنجليزي) وعلي الحمادي (ويمبلدون الإنجليزي) وبلند آزاد (غرافشاب الهولندي) وزيدان إقبال (أوتريخت الهولندي) ويوسف الأمين (آينترخت بروشينغ الألماني) وعلي الموسوي (B,93 الدنماركي).

وكان المنتخب الأولمبي العراقي قد توج بلقب غرب آسيا تحت 23 عامًا في شهر يونيو/ حزيران الماضي والتي أقيمت في بغداد وكربلاء.

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