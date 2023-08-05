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انريكي يدخل في صدام مكتوم مع الخليفي.. هل مبابي السبب؟

رياضة

2023-08-05 | 09:20
انريكي يدخل في صدام مكتوم مع الخليفي.. هل مبابي السبب؟
690 مشاهدة

يدخل لويس إنريكي المدير الفني لفريق باريس سان جيرمان، في صدام وشيك ومكتوم ضد ناصر الخليفي، رئيس النادي.

وكشفت شبكة RMC سبورت، أن إنريكي لا يشعر بالارتياح بشأن الضجة المثارة حول كيليان مبابي مهاجم الفريق، ويريد إشراك اللاعب في المباريات.

وأضافت الشبكة الفرنسية، أن المدرب الإسباني كان على علم تماما بهذا الموقف الشائك بين الإدارة ومبابي، عند توقيع عقوده مع بي إس جي.

وأشارت كذلك إلى أن ناصر الخليفي، يدرك تماما حالة الانزعاج التي يواجهها إنريكي.

وختمت RMC تقريرها، بالقول "الخليفي لا يبدي أي مرونة في التعامل مع الموقف".

وتأثر بي إس جي بشدة في غياب مبابي، حيث اكتفى الفريق بفوز وحيد مقابل تعادل وخسارتين في 4 مباريات بالجولة الصيفية.

وكان رئيس النادي الباريسي عاقب مبابي (24 عاما) باستبعاده من الجولة الصيفية في اليابان وكوريا الجنوبية، ردا على رفض اللاعب تجديد عقده الذي ينتهي بعد عام.

ولم تغير هذه العقوبة الموقف، حيث رفض كيليان عرضا مغريا من الهلال السعودي، ويتردد أنه اتفق على الانتقال إلى ريال مدريد الإسباني، في صيف 2024 بصفقة انتقال حر.
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