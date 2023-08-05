السيتي يتخذ موقفا جديدا بشأن مستقبل سيلفا

ويمتد عقد سيلفا في ملعب الاتحاد، حتى صيف 2025، وسط اهتمام من جانب برشلونة وباريس سان جيرمان بضمه.وأكد فابريزيو رومانو، خبير سوق الانتقالات في أوروبا، أن مانشستر سيتي أبلغ برشلونة وباريس بقراره النهائي.وكتب رومانو، عبر حسابه على "تويتر": "أخبر السيتي ناديي سان جيرمان وبرشلونة، بأنه لا ينوي التفاوض على بيع برناردو سيلفا تحت أي ظرف".وأتم: "مانشستر سيتي ينوي تقديم عرض جديد لتجديد عقد سيلفا قريبا.. موقف اللاعب سيكون حاسما في البقاء، لكن السيتي يتمسك باستمراره".وكان بيب جوارديولا، مدرب مانشستر سيتي، قد صرح أمس الجمعة: "لا أريد أي لاعب لا يرغب في البقاء هنا.. لكننا بحاجة إلى الحصول على عرض مناسب، نحن لم نحصل عليه حتى الآن، إذا كانوا يريدونه، فسيصعدون إلى الطائرة ويأتون إلى هنا من أجل مقابلة مسؤولي نادينا".