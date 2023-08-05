الشرطة يتجاوز السد برباعية ويصل لنصف نهائي الأندية الأبطال

تأهل فريق الشرطة العراقي، اليوم السبت، الى نصف نهائي كأس الأندية الأبطال بفوز كبير على السد القطري.

وسجل الشرطة أربعة أهداف مقابل هدفين للسد في المباراة التي احتضنها ملعب مدينة سلطان بن عبد العزيز في السعودية. وسيلتقي الشرطة في نصف نهائي البطولة الفائز من مباراة النصر السعودي والرجاء المغربي.