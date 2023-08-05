https://www.alsumaria.tv/uploadImages/DocumentImages/Doc-P-463807-638268505989379609.jpg
الشرطة يتجاوز السد برباعية ويصل لنصف نهائي الأندية الأبطال
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
تأهل فريق الشرطة العراقي، اليوم السبت، الى نصف نهائي كأس الأندية الأبطال بفوز كبير على السد القطري.
وسجل الشرطة أربعة أهداف مقابل هدفين للسد في المباراة التي احتضنها ملعب مدينة سلطان بن عبد العزيز في السعودية.
وسيلتقي الشرطة في نصف نهائي البطولة الفائز من مباراة النصر السعودي والرجاء المغربي.
>>
انضم الى السومرية على فايبر ليصلك كل جديد، أنقر هنا