القوة الجوية يتوج بطلاً لكأس العراق

توج فريق القوة الجوية، مساء اليوم السبت، بطلاً لكأس العراق على حساب نظيره أربيل بهدف نظيف.

وسجل القوة الجوية هدفه عن طريق مهند عبد الرحيم في الشوط الأول من المباراة التي احتضنها ملعب الشعب الدولي.

يشار الى أن لقب اليوم هو السادس لفريق القوة الجوية في بطولة كأس العراق، التي ينفرد فيها الزوراء بعدد الألقاب بواقع 16 لقباً.