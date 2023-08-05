"قضية مبابي".. الكشف عن تطور جديد يخص عقده

وينتهي عقد مبابي في حديقة الأمراء بنهاية الموسم المقبل، علما بأنه رفض تفعيل بند التمديد حتى صيف 2025.ويرغب باريس سان جيرمان في بيع الدولي الفرنسي، هذا الصيف، من أجل تحقيق استفادة مالية.وبحسب صحيفة "لو باريزيان" الفرنسية، فإن الخليفي أخبر بعض المقربين منه في الأيام الماضية، بأنه لا ينوي التراجع عن قراره بإبعاد مبابي عن المشاركة مع الفريق.وأكد الخليفي أنه سيواصل الضغط على مبابي، لاتخاذ قرار بالتجديد أو الموافقة على الرحيل هذا الصيف.وأضافت الصحيفة أن ريال مدريد، من المتوقع أن يقدم عرضا رسميا للتعاقد مع مبابي بعد 15 آب الجاري، أي قبل نحو أسبوعين فقط من نهاية الميركاتو الصيفي، وذلك لإجبار سان جيرمان على قبوله، وعدم المغالاة في المطالب المالية.ويعتبر الميرينجي الرغبة الأولى والأخيرة لمبابي، سواء خلال الميركاتو الجاري أو في الصيف المقبل، وفقا للصحيفة الفرنسية.