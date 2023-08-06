ليس مبابي.. إنريكي يرفض الاستغناء عن أحد نجوم باريس

وأشارت صحيفة ليكيب إلى أن إنريكي معجب كثيرا بقدرات ماركو فيراتي، نجم وسط الفريق، وأنه سيكون ركيزة أساسية في الموسم الجديد.وأضافت أن المدرب الإسباني يرى أن الفريق سيكون أفضل كثيرا بوجود النجم الإيطالي أكثر من رحيله، لافتة إلى أنه "لهذا السبب، لا ينوي باريس بيع فيراتي بأي ثمن".نقلت ليكيب أيضا عن مصدر مقرب من فيراتي: "اللاعب يرغب في التواجد ببطولة دوري قوية وتنافسية، ويرى نفسه قادرا على العطاء في ناد كبير، وخاصة سان جيرمان".يذكر أنه ثارت تكهنات بشأن انتقال فيراتي إلى ناد سعودي هذا الصيف، علما بأنه انضم إلى سان جيرمان في صيف 2012 وينتهي تعاقده الحالي في 2026.