رسميا.. حارس ميلان ينتقل إلى إنجلترا

وكان النادي اللومباردي قد ضم الحارس الكولومبي، ديفيس فاسكيز، في يناير/كانون الثاني الماضي قادما من فريق جواراني الباراجوائي.وقرر الروسونيري رحيل فاسكيز، على سبيل الإعارة، إلى نادي شيفلد وينزداي الإنجليزي (أحد أندية الشامبيونشيب) حتى 30 يونيو/حزيران 2024.ويمتد عقد فاسكيز (25 عاما) مع "الروسونيري" إلى 30 يونيو/حزيران 2026.ومع ذلك لم يشارك في أي مباراة، منذ انضمامه للفريق الإيطالي قادما من جواراني، الذي خاض معه 34 لقاء.