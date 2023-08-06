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رسميا.. حارس ميلان ينتقل إلى إنجلترا
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السومرية نيوز – رياضة
أعلن نادي ميلان الإيطالي، في بيان رسمي اليوم السبت، إعارة حارسه إلى أحد أندية إنجلترا، في إطار الميركاتو الصيفي الجاري.
وكان النادي اللومباردي قد ضم الحارس الكولومبي، ديفيس فاسكيز، في يناير/كانون الثاني الماضي قادما من فريق جواراني الباراجوائي.
وقرر الروسونيري رحيل فاسكيز، على سبيل الإعارة، إلى نادي شيفلد وينزداي الإنجليزي (أحد أندية الشامبيونشيب) حتى 30 يونيو/حزيران 2024.
ويمتد عقد فاسكيز (25 عاما) مع "الروسونيري" إلى 30 يونيو/حزيران 2026.
ومع ذلك لم يشارك في أي مباراة، منذ انضمامه للفريق الإيطالي قادما من جواراني، الذي خاض معه 34 لقاء.
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