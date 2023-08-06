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اتحاد الكرة يحدد شروط المشاركة في دوري المحترفين
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/author-details/39/سعد-أحمد
أعلن الاتحاد العراقي لكرة القدم، اليوم الأحد، أن الأندية الراغبة باللعب في دوري المحترفين ملزمة بتسديد 150 مليون دينار.
وقال الاتحاد العراقي عبر موقعه الرسمي: "بعد غد الثلاثاء موعد الاجتماع الرباعي، الذي سيجمع الاتحاد بوزارة الشباب والرياضة والأندية ورئيس رابطة الليجا الإسبانية خافيير تيباس، سيكون عبر المنصة الالكترونية التي ستجمع الأطراف الأربعة".
ذكرت مواقع إخبارية رياضية أن "رابطة المحترفين منحت الحق لكل ناد بالتعاقد مع 6 محترفين، لكنها حتى الآن لم تفصح عن آلية التعاقد وفق التصنيف المعتمد لبلد اللاعب المحترف".
وتتجه الرابطة إلى أن "يكون التعاقد مع محترف يكون تصنيف منتخب بلاده بالفيفا أعلى من موقع العراق عالميا".
وسيشهد مطلع تشرين الأول المقبل انطلاق دوري المحترفين بمشاركة 14 أو 16 ناديا.
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