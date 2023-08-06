باريس يرفض عرضاً سعودياً للتعاقد مع نجمه

وأوضح شيرا عبر حسابه على منصة "إكس"، اليوم الأحد، أن الهلال عرض على سان جيرمان شراء اللاعب مقابل 40 مليون يورو، لكن النادي الفرنسي طلب مبلغًا بين 60 إلى 70 مليون يورو للموافقة".يأتي ذلك في الوقت الذي كشفت فيه صحيفة "ليكيب" الفرنسية، أن فيراتي غاضب من الإسباني لويس إنريكي، مدرب سان جيرمان، بسبب طريقة إدارته لسوق انتقالات الفريق، لهذا السبب قرر الرحيل.وأوضحت الصحيفة، أن النادي عقد مناقشات طارئة، وحل الأزمة بين فيراتي وإنريكي، لذا تراجع اللاعب الإيطالي عن فكرة الانتقال إلى الدوري السعودي.يذكر أن ماركو فيراتي انضم إلى باريس سان جيرمان في صيف 2012 وينتهي تعاقده الحالي في عام 2026.