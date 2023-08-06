مبابي وريال مدريد.. حديث جديد عن قرب انتقاله

ووجه الثنائي فينيسيوس جونيور وإيدير ميليتاو طلبا إلى جوني كالافات، كبير كشافي ريال مدريد، بإتمام التعاقد مع مبابي سريعا، وذلك عبر مقطع فيديو انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي.وقال فينيسيوس في مقطع الفيديو المأخوذ من مكالمة فيديو جمعت الثلاثي: "نتمنى أن يأتي مبابي"، وهو ما أكده أيضا ميليتاو.ورد فينيسيوس موجها حديثه إلى كالافات: "جوني يجب أن يوقع معه، يجب أن تجلب مبابي".لكن كالافات رد بسخرية، قائلا: "أخذتم معكما كل المال وقمتما بإنفاقه في إيبيزا، لم يتبق مال للتوقيع مع مبابي".ويعد رحيل مبابي عن باريس سان جيرمان أمرا وشيكا، رغم تأكيد اللاعب أكثر من مرة على نيته استكمال عقده في "حديقة الأمراء" حتى نهايته في صيف 2024، بعدما رفض رسميا تفعيل خيار تمديد عقده حتى حزيران 2025.ويرغب باريس سان جيرمان في بيع مبابي هذا الصيف وقبل بداية الموسم الجديد، من أجل تحقيق استفادة مالية.