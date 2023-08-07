بريق ميسي يواصل اللمعان.. سجل هدفين "رائعين" وقاد فريقه للتأهل (فيديو)

السومرية نيوز – رياضة



قاد الأرجنتيني ليوينل ميسي فريقه إنتر ميامي للفوز على دالاس، بركلات الترجيح بنتيجة (5-3)، بعد نهاية اللقاء بالتعادل (4-4)، في المباراة التي جمعت بينهما، صباح الاثنين، في دور الـ16 من بطولة كأس الدوريات الأمريكية.

بهذه النتيجة تأهل إنتر ميامي إلى الدور ربع النهائي في بطولة كأس الدوريات.



وساهم ميسي بتسجل هدفين في المباراة، إذ افتتح أهدافه في الدقيقة السادسة من عمر الشوط الأول من تسديدة من خارج منطقة الجزاء، بصناعة من خوردي ألبا، لتسكن يمين حارس دالاس.

Another game. Another goal. Just Messi things. 🐐



After Video Review, his sixth goal in four matches stands! pic.twitter.com/SZLTppHm9D — Major League Soccer (@MLS) August 7, 2023



وقبل نهاية الشوط، سجل برنارد كامونجو في شباك إنتر ميامي الهدف الثاني.



في الدقيقة الـ 63 سجل آلان فيلاسكو الهدف الثالث لفريق دالاس.



وسرعان ما أدرك الأمر النجم بنيامين كريماشي وسجل الهدف الثاني لإنتر ميامي في الدقيقة 65، ليقلص الفارق إلى 3-2.



وفي الدقيقة الـ 68 سجل روبيرت تايلور هدفا بالخطأ في مرمى فريقه، معلنا تقدم دالاس برباعية مقابل هدفين.



وبنفس الطريقة سجل ماركو فارفان هدفا بالخطأ لصالح إنتر ميامي، لتصبح النتيجة 4-3 لصالح دالاس.



وقبل نهاية المباراة وفي الدقيقة الـ 85، سجل النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، هدفا بالتخصص من ركلة حرة لينقذ فريقه من توديع البطولة. وسجل فاكوندو كوينيون هدف التعادل لفريق دالاس في الدقيقة الـ 37 من زمن الشوط الأول.وقبل نهاية الشوط، سجل برنارد كامونجو في شباك إنتر ميامي الهدف الثاني.في الدقيقة الـ 63 سجل آلان فيلاسكو الهدف الثالث لفريق دالاس.وسرعان ما أدرك الأمر النجم بنيامين كريماشي وسجل الهدف الثاني لإنتر ميامي في الدقيقة 65، ليقلص الفارق إلى 3-2.وفي الدقيقة الـ 68 سجل روبيرت تايلور هدفا بالخطأ في مرمى فريقه، معلنا تقدم دالاس برباعية مقابل هدفين.وبنفس الطريقة سجل ماركو فارفان هدفا بالخطأ لصالح إنتر ميامي، لتصبح النتيجة 4-3 لصالح دالاس.وقبل نهاية المباراة وفي الدقيقة الـ 85، سجل النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، هدفا بالتخصص من ركلة حرة لينقذ فريقه من توديع البطولة.

HE DID IT AGAIN. 🤯



LEO MESSI. FREE KICK. EQUALIZER. 4-4. pic.twitter.com/Yh1TXFDENH — Major League Soccer (@MLS) August 7, 2023

لتذهب المباراة بعد ذلك إلى ركلات الترجيح، وسجل من فريق إنتر ميامي كل من ليونيل ميسي، بوسكيتس، لويناردو كامبانا، كمال ميلر، بنيامين كريماشي.



فيما سجل ركلات الترجيح من فريق دالاس، بول أريولا، فاكوندو كوينيون، جيسوس فيريرا، بينما أهدر باكستون بوميكال الركلة رقم الثانية. لتذهب المباراة بعد ذلك إلى ركلات الترجيح، وسجل من فريق إنتر ميامي كل من ليونيل ميسي، بوسكيتس، لويناردو كامبانا، كمال ميلر، بنيامين كريماشي.فيما سجل ركلات الترجيح من فريق دالاس، بول أريولا، فاكوندو كوينيون، جيسوس فيريرا، بينما أهدر باكستون بوميكال الركلة رقم الثانية.