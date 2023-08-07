براتب 180 مليون يورو سنوياً.. ناد سعودي يسعى لضم نجم ليفربول

ويواصل الاتحاد السعودي مساعيه في الصيف الجاري من أجل تعزيز صفوفه قبل بداية الموسم الجديد 2023/2024 والذي سيشارك خلاله النادي في عدة مسابقات قوية.
ووفقًا لصحيفة “الرياضية” السعودية، فإن النادي السعودي قد دخل في مفاوضات مع النجم المصري محمد صلاح لضمه في الصيف الجاري.
وأكدت الصحيفة وفقًا لمصادرها أن المفاوضات جارية في الوقت الحالي، ومن المتوقع أن يعرض اتحاد جدة مبلغًا كبيرًا على اللاعب من أجل التعاقد معه في الأيام المقبلة.
وقالت الصحيفة أن العرض المقدم من جانب النمور للفرعون المصري تصل قيمته إلى 180 مليون يورو في موسمين فقط، بالإضافة إلى 60 مليون جنيه إسترليني لشراء عقده مع ليفربول.
الجدير بالذكر، أن صلاح يمتلك عقدًا مع الريدز حتى صيف 2025 بعدما جدد اللاعب عقده مع النادي الإنجليزي في صيف 2022 الماضي.
صفقات اتحاد جدة السعودي في صيف 2023
الصفقة ناديه السابق تفاصيل الصفقة قيمة الصفقة
كريم بنزيما ريال مدريد انتقال دائم حتى يونيو 2026 غير معروفة
نجولو كانتي تشيلسي انتقال دائم حتى يونيو 2026 غير معروفة
جواو فيليبي جوتا سيلتيك انتقال دائم حتى يونيو 2026 25 مليون يورو
سلطان الفرحان الرائد انتقال دائم حتى يونيو 2026 غير معروفة
صالح العمري أبها عقد لمدة ثلاثة مواسم حتى 2026 غير معروفة
فابينيو ليفربول انتقال دائم حتى يونيو 2026 غير معروفة