براتب 180 مليون يورو سنوياً.. ناد سعودي يسعى لضم نجم ليفربول

ويواصل الاتحاد السعودي مساعيه في الصيف الجاري من أجل تعزيز صفوفه قبل بداية الموسم الجديد 2023/2024 والذي سيشارك خلاله النادي في عدة مسابقات قوية.



ووفقًا لصحيفة “الرياضية” السعودية، فإن النادي السعودي قد دخل في مفاوضات مع النجم المصري محمد صلاح لضمه في الصيف الجاري.

وأكدت الصحيفة وفقًا لمصادرها أن المفاوضات جارية في الوقت الحالي، ومن المتوقع أن يعرض اتحاد جدة مبلغًا كبيرًا على اللاعب من أجل التعاقد معه في الأيام المقبلة.وقالت الصحيفة أن العرض المقدم من جانب النمور للفرعون المصري تصل قيمته إلى 180 مليون يورو في موسمين فقط، بالإضافة إلى 60 مليون جنيه إسترليني لشراء عقده مع ليفربول.الجدير بالذكر، أن صلاح يمتلك عقدًا مع الريدز حتى صيف 2025 بعدما جدد اللاعب عقده مع النادي الإنجليزي في صيف 2022 الماضي.صفقات اتحاد جدة السعودي في صيف 2023الصفقة ناديه السابق تفاصيل الصفقة قيمة الصفقةكريم بنزيما ريال مدريد انتقال دائم حتى يونيو 2026 غير معروفةنجولو كانتي تشيلسي انتقال دائم حتى يونيو 2026 غير معروفةجواو فيليبي جوتا سيلتيك انتقال دائم حتى يونيو 2026 25 مليون يوروسلطان الفرحان الرائد انتقال دائم حتى يونيو 2026 غير معروفةصالح العمري أبها عقد لمدة ثلاثة مواسم حتى 2026 غير معروفةفابينيو ليفربول انتقال دائم حتى يونيو 2026 غير معروفة