https://www.alsumaria.tv/uploadImages/DocumentImages/Doc-P-463940-638270074633655922.jpg
للموسم الثالث.. الكهرباء يجدد عقد مدربه لؤي صلاح
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
أعلنت إدارة نادي الكهرباء، اليوم الإثنين، تمديد عقد مدرب فريقها لؤي صلاح للموسم الثالث على التوالي.
وذكر النادي، في بيان ورد لـ السومرية نيوز، أنه "تم تجدد عقد المدرب لؤي صلاح رسميًا لقيادة الفريق في الموسم المقبل".
ونجح المدرب لؤي صلاح في تقديم عروض جيدة مع فريق الكهرباء، وحقق المركز الخامس في النسخة الماضية من الدوري الممتاز.
>>
انضم الى السومرية على فايبر ليصلك كل جديد، أنقر هنا