للموسم الثالث.. الكهرباء يجدد عقد مدربه لؤي صلاح

وذكر النادي، في بيان ورد لـ السومرية نيوز، أنه "تم تجدد عقد المدرب لؤي صلاح رسميًا لقيادة الفريق في الموسم المقبل".ونجح المدرب لؤي صلاح في تقديم عروض جيدة مع فريق الكهرباء، وحقق المركز الخامس في النسخة الماضية من الدوري الممتاز.