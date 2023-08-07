https://www.alsumaria.tv/uploadImages/DocumentImages/Doc-P-463944-638270098011014097.jpg
بعد "الاختفاء المثير".. بايرن ميونخ يصدر بياناً بشأن نوير
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
أعلن بايرن ميونخ الألماني، اليوم الاثنين، أن حارس مرماه مانويل نوير استأنف التدريبات التأهيلية، بعد الخضوع لعملية جراحية كانت مقررة منذ فترة.
وذكر النادي في بيان: "خضع مانويل نوير لجراحة ناجحة أمس الأحد، لإزالة الغرسات المعدنية من شظية الساق اليمنى".
وكان مانويل نوير قد تعرض لكسر في الساق، خلال ممارسته التزلج في فترة الإجازة، في كانون الأول/ديسمبر الماضي، وأبعدته الإصابة عن الملاعب حتى نهاية الموسم.
وكان صحيفة "سبورت بيلد" قد ألقت الضوء على وضع نوير الغائب عن الملاعب منذ تشرين الثاني الماضي بسبب إصابة بكسر في الساق أنهى موسمه.
ورغم عودة نوير للمران في الأسابيع الماضية إلا أن الصحيفة أفادت باختفائه بشكل مفاجئ من مقر تدريبات بايرن.
وأشارت إلى عدم ظهور صاحب الـ (37) عاماً في مرافق النادي منذ أكثر من أسبوع حيث شوهد آخر مرة يوم (27) تموز الماضي.
>>
انضم الى السومرية على فايبر ليصلك كل جديد، أنقر هنا