بعد "الاختفاء المثير".. بايرن ميونخ يصدر بياناً بشأن نوير

وذكر النادي في بيان: "خضع مانويل نوير لجراحة ناجحة أمس الأحد، لإزالة الغرسات المعدنية من شظية الساق اليمنى".وكان مانويل نوير قد تعرض لكسر في الساق، خلال ممارسته التزلج في فترة الإجازة، في كانون الأول/ديسمبر الماضي، وأبعدته الإصابة عن الملاعب حتى نهاية الموسم.وكان صحيفة "سبورت بيلد" قد ألقت الضوء على وضع نوير الغائب عن الملاعب منذ تشرين الثاني الماضي بسبب إصابة بكسر في الساق أنهى موسمه.ورغم عودة نوير للمران في الأسابيع الماضية إلا أن الصحيفة أفادت باختفائه بشكل مفاجئ من مقر تدريبات بايرن.وأشارت إلى عدم ظهور صاحب الـ (37) عاماً في مرافق النادي منذ أكثر من أسبوع حيث شوهد آخر مرة يوم (27) تموز الماضي.