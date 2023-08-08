حاسوب "خارق" يتوقع بطل الدوري الإنجليزي الموسم القادم

واستعملت المنصة بيانات لاستنتاج من سيكون بطل الدوري ومن هي الأندية التي ستتأهل إلى دوري أبطال أوروبا والأندية التي لن تنجح في البقاء بالدوري الإنجليزي الممتاز هذا الموسم.



وقالت المنصة: "كلّفنا الحاسوب العملاق "أوبتا" بمحاكاة موسم 2023-24 من الدوري الممتاز 10 آلاف مرة لنرى كيف يعتقد أن الموسم قد ينتهي".



وأضافت: "من خلال هذه النتائج، فازت 10 فرق مختلفة بلقب الدوري الإنجليزي الممتاز مرة واحدة على الأقل، لن يفاجئ أي شخص أن يسمع أن مانشستر سيتي فاز باللقب أكثر مما فعل برينتفورد، ولكن نعم، فاز فريق توماس فرانك باللقب مرة واحدة في محاكاة لدينا. يمكن لعشاق برينتفورد أن يصدقوا ذلك".

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The Opta supercomputer has simulated the 2023-24 Premier League season 10,000 times to try & predict the most likely outcomes.



Title Winners?

Who will make the UCL?

Who will be relegated?



Here are the results. — Opta Analyst (@OptaAnalyst) August 7, 2023

*الإحصائية الكاملةوكشفت محاكاة أوبتا أنه لا يوجد أي فريق توج بالدوري الإنجليزي الممتاز في 2023-24 أكثر من مانشستر سيتي، حيث فاز فريق بيب غوارديولا باللقب في 90.2% من المحاكاة، وإذا حدث ذلك، فسيصبحون أول ناٍد يفوز بلقب الدوري في أربعة مواسم متتالية.وحصل نادي أرسنال على الحصة الأكبر من النسبة الضئيلة المتبقية في المحاكاة، بعد أن قدم أفضل موسم له في الدوري الإنجليزي الممتاز منذ 19 عامًا بوصوله للنقطة رقم 84، أقل بخمس نقاط من البطل مانشستر سيتي (89 نقطة)، بنسبة 4.1% من المحاكاة، بينما جاء ليفربول ثالثًا بنسبة 3.6% على الرغم من الموسم المتواضع الذي قدمه الفريق.وحل نادي مانشستر يونايتد رابعًا في ترتيب عمليات المحاكاة بنسبة 1.7%، بعد أن حصل على المركز الثالث الموسم الماضي برصيد 75 نقطة، وهو ما يعد أفضل بكثير من نسبة الفريق لمحاكاة الموسم الماضي (0.2%).وتوج كل من نيوكاسل (0.22٪)، وتشيلسي (0.13٪)، وبرايتون (0.08٪)، وأستون فيلا (0.04٪)، وتوتنهام (0.01٪)، وبرينتفورد (0.01٪) باللقب مرة واحدة على الأقل في محاكاة حاسوب أوبتا العملاق.وفي الجهة الأخرى من جدول ترتيب الدوري، اختار حاسوب أوبتا الفرق التي ستهبط لدوري البطولة الإنجليزية (تشامبيونشيب) الموسم القادم، وهي ليست بمفاجأة للجميع؛ إذ جرى اختيار كل من لوتون تاون وشيفيلد يونايتد كأكثر فريقين مرشحين للهبوط مجددًا بعد عودتهم للبريميرليغ الموسم الماضي.وجاء لوتون تاون في المركز الأول بنسبة هبوط وصلت 62.25% من 10 آلاف محاكاة، بينما حل شيفيلد يونايتد ثانيًا بنسبة 48.98%، يليه بورنموث بنسبة 48.90%، وإيفرتون 34.41%.جدير بالذكر أن الموسم الجديد من الدوري الإنجليزي الممتاز سينطلق يوم الجمعة القادم 11 أغسطس/ آب، عندما يتلاقى مانشستر سيتي حامل اللقب مع بيرنلي الصاعد مؤخرًا.