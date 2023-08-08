مدرب الشرطة: النصر أصبح يُجاري ريال مدريد وبرشلونة.. نخشى هذا الأمر!

وقال صلاح، في المؤتمر الصحفي الخاص بالمباراة، عن مواجهة النصر بقيادة النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو: "النصر أصبح يستطيع مجاراة ريال مدريد وبرشلونة".وأضاف: "عندما تواجه فريقًا مقاربًا لك تكون الحظوظ متساوية، لكن عند مواجهة فريق عالمي فإن أي خطأ يكلفك الكثير".وتابع مدرب الشرطة العراقي: "يجب أن تكون حذرا عندما تواجه فريقا كالنصر، إذ يستطيع إنهاء المباراة في ثانية واحدة".وأكمل: "وصلنا لمرحلة كبيرة من الثقة وما أخشاه هو الإرهاق البدني لذا سنحاول إجراء بعض التغييرات لتلافي ذلك".واختتم: "مباراة بكل تأكيد لن تخلوا من الصعوبات فسوف نواجه فريق عالمي يملك عديد النجوم سواء على مستوى المحليين أو المحترفين".جدير بالذكر أنه من المقرر أن يلتقي فريق الشرطة العراقي نظيره النصر السعودي، غدًا الأربعاء، في تمام الساعة السابعة مساء، بتوقيت بغداد، على ملعب ستاد مدينة الأمير سلطان بن عبد العزيز الرياضية في مستهل مواجهات الدور نصف النهائي.