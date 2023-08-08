رسميًّا.. برشلونة يتم تعاقده مع موهبة عراقية

ولم يعلن برشلونة تفاصيل حول الصفقة، لكن بحسب تقارير فإن قيمتها خمسة ملايين يورو شاملة الإضافات.ولد نوح درويش عام 2006 في المانيا من أب فرنسي وأم عراقية، ويجيد اللعب في مركز خط الوسط المهاجم.وتدرج نوح درويش في فريق فرايبورغ، وبحسب صحيفة "سبورت"، فإنه "من أعظم المواهب في كرة القدم الألمانية".وتألق الصاعد نوح درويش مع منتخب ألمانيا في بطولة أوروبا تحت 17 عامًا التي أقيمت في يونيو الماضي في المجر، حيث فاز منتخب بلاده باللقب.وحسب "transfermarkt" المتخصص في إحصائيات لاعبي كرة القدم فإن نوح درويش سجل 5 أهداف في 16 مباراة مع منتخب ألمانيا تحت 17 عامًا، كما لعب 4 مباريات لمنتخب ألمانيا تحت 16 عامًا، سجل فيها هدفًا واحدًا.وشارك لاعب برشلونة الجديد في مباريات ألمانيا الست في أمم أوروبا تحت 17 عامًا، إذ أسهم في ستة أهداف بعدما سجل هدفين وصنع 4.