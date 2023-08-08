ممثل العرب الوحيد في مونديال السيدات يغادر على يد فرنسا

وسجلت كنزة دالي، وكاديدياتو دياني، وأوجيني لو سومير "هدفين"، أهداف فرنسا في الدقائق، 15، و20، و23، و70 تواليا.وضربت فرنسا موعدا في الدور ربع النهائي مع أستراليا التي تأهلت على حساب الدنمارك بالفوز عليها بهدفين دون رد.وكان المنتخب الفرنسي، احتل المركز الرابع في نسخة 2011 وخرج من دور الثمانية في 2015 و2019، لكنه من بين المرشحين هذا العام بعدما تصدر المجموعة السادسة بدون هزيمة واختتمها بفوزه 6-3 على بنما.في المقابل، فعلى الرغم من خسارته اليوم، فقد حقق المنتخب المغربي إنجازا تاريخيا، إذا بات أول منتخب عربي يبلغ ثمن نهائي مونديال السيدات علما بأن المغرب يشارك في البطولة للمرة الأولى في تاريخه.