تفاصيل جديدة تخص انتقال محمد صلاح الى الدوري السعودي

وكشفت تقارير سعودية، أن اتحاد جدة عرض على صلاح، الحصول على 180 مليون يورو لمدة موسمين، الأمر الذي نفاه وكيل اللاعب، أمس الإثنين.وكتبت صفحة تابعة للريدز على تويتر "صلاح منفتح بنسبة 100% على الانتقال للسعودية في المستقبل، لكنه يريد الانتظار ورؤية المشروع قبل حسم قراره في العام المقبل".وتابعت "محمد صلاح ملتزم بعقده مع ليفربول، والباب مغلق هذا الصيف".وعلق رامي عباس على هذه التغريدة، قائلا "لم أناقش أنا أو صلاح، هذا الأمر مع أي شخص".يذكر أن محمد صلاح يرتبط بعقد مع ليفربول حتى 2025، ويستعد لبداية الدوري الإنجليزي الممتاز بعد أيام رفقة الريدز.ويشارك ليفربول مع مدربه يورجن كلوب في منافسات الدوري الأوروبي خلال الموسم الجديد.