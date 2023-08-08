كين يحدد موعدا نهائيا للانتقال الى صفوف البايرن

وبلغ العرض الأخير الذي تقدم به بايرن الأسبوع الماضي لضم كين 86 مليون إسترليني، بينما يريد النادي الإنجليزي 100 مليون.ومع رفض توتنهام، بدأ الوقت ينفد أمام مدرب البافاري توماس توخيل لضم كين، في ظل وضع الأخير موعدًا نهائيًا لحسم انتقاله للعملاق الألماني.وبحسب صحيفة "تليجراف" البريطانية، يصر كين على أنه لن يرحل عن صفوف توتنهام حال بدأ الموسم الجديد من البريميرليج، والذي يستهله السبيرز بديربي لندن أمام برينتفورد يوم 13 أغسطس/آب الجاري.ويأتي ذلك في الوقت الذي يحرص فيه البايرن على حسم الصفقة قبل بدء موسمه، الذي ينطلق بمواجهة لايبزيج في السوبر الألماني يوم 12 أغسطس.وأضافت الصحيفة البريطانية أن بايرن يستعد للتقدم بعرض جديد، علما بأن العرض الأخير يقل عن القيمة التي حددها توتنهام بنحو 25 مليون إسترليني.وبات توتنهام مهددًا بخسارة كين بالمجان عقب نهاية عقده بعد 12 شهرًا، خاصة أن الهداف التاريخي للفريق لم يظهر أي إشارة إلى إمكانية تجديد تعاقده مقابل الحصول على 400 ألف إسترليني أسبوعيًا.