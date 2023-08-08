القلق يخيم على مدريد بسبب ميليتاو

وبحسب شبكة "ريليفو" الإسبانية، فإن ميليتاو لم يظهر بالشكل المطلوب خلال الجولة التحضيرية التي خاضها ريال مدريد بالولايات المتحدة الأمريكية، بجانب انخفاض مستواه في نهاية الموسم الماضي.وأضافت الشبكة: "الجميع في النادي الإسباني يرى أنه من السهل على ميليتاو أن يفقد تركيزه، ولديه إفراط في الثقة بنفسه، وهو ما يجعله يرتكب بعض الأخطاء".وبدأ ريال مدريد جولته التحضيرية بانتصارين متتاليين على ميلان الإيطالي (3-2)، ثم مانشستر يونايتد الإنجليزي (2-0)، قبل أن يتلقى الهزيمة في الكلاسيكو ضد الغريم التقليدي برشلونة (3-0).ويستهل الميرينجي مشواره في الموسم الجديد بمواجهة أتلتيك بيلباو ضمن منافسات بطولة الدوري الإسباني يوم 12 أغسطس/آب الجاري.