الكشف عن القيمة المقدمة من بايرن لضم كين

وقبل بدء منافسات الدوري الإنجليزي لموسم 2023-2024، يريد بايرن حسم الصفقة في غضون الساعات المقبلة، لضمان انتقال كين إلى النادي البافاري.من جانبها، كشفت شبكة "سكاي سبورت ألمانيا" قيمة العرض الأخير من بايرن لضم المهاجم الدولي الإنجليزي.وأوضحت أن العرض تبلغ قيمته 110 ملايين يورو، شاملة الحوافز الإضافية.وحال قبول توتنهام عرض بطل ألمانيا، فإن كين سيصبح بذلك أغلى صفقة في تاريخ بايرن والبوندسليجا.وأكدت الشبكة أن المؤكد حاليا هو استمرار الاتصالات الدائرة بين مسؤولي بايرن ودانييل ليفي رئيس النادي اللندني، أملا في إنجاز الصفقة.يأتي ذلك بالتزامن مع خروج هاري كين من قائمة توتنهام قبل مباراته الودية ضد برشلونة مساء اليوم الثلاثاء في كأس خوان جامبر.