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عروض جديدة.. هل ينتقل صلاح الى دوري عربي

رياضة

2023-08-08 | 14:31
عروض جديدة.. هل ينتقل صلاح الى دوري عربي
المصدر:
موقع كووورة
459 مشاهدة

يحاول الدوري السعودي، استقطاب النجوم العالميين، لزيادة قوته ورفع مستوى المنافسة بين الأندية، وجذب جماهير أكبر من كل دول العالم لمشاهدته.

وبالفعل فتح البرتغالي كريستيانو رونالدو، بانضمامه إلى النصر في كانون الثاني الماضي، بوابة السعودية أمام العديد من نجوم العالم، فتبعه كثيرون على رأسهم كريم بنزيما ونجولو كانتي وفابينيو (الاتحاد)، روبرتو فيرمينو ورياض محرز وإدوارد ميندي (أهلي جدة)، ساديو ماني ومارسيلو بروزوفيتش (النصر)، وكاليدو كوليبالي وروبن نيفيز (الهلال)، وغيرهم.

وظهرت خلال الساعات الماضية أنباء تفيد برغبة اتحاد جدة في التعاقد مع المصري محمد صلاح، نجم ليفربول، من أجل مجاورة كريم بنزيما للحفاظ على لقب الدوري السعودي للموسم الثاني على التوالي.

من جانبها ذكرت صحيفة الرياضية السعودية أن اتحاد جدة عرض على صلاح 180 مليون يورو لمدة موسمين، إضافة إلى 60 مليون جنيه إسترليني لشراء المدة المتبقية في عقده من ليفربول.

وردا على هذه التقارير، كتب رامي عباس وكيل اللاعب المصري أمس الاثنين عبر حسابه على "تويتر": "إذا كنا نفكر في مغادرة ليفربول هذا العام، فلم نكن لنجدد العقد في الصيف الماضي.. صلاح لا يزال ملتزما مع الريدز".
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