برشلونة يفتح باب العودة أمام نيمار

وقال تشافي في تصريحات تلفزيونية، عقب فوز فريقه على توتنهام 4-2 في كأس خوان غامبر الودية، أمس الثلاثاء: "نيمار؟ لا أستطيع قول أي شيء، هو حاليا في فريق آخر، لكن فترة الانتقالات مفتوحة حتى نهاية الشهر، لا أستطيع قول أي شيء".وأضاف: "إذا تأكد رحيل عثمان ديمبلي عن صفوف فريقنا، فيجب إيجاد البديل، ولكن نحن نتحرك في ظل لوائح اللعب المالي النظيف".ويأتي تصريح تشافي في وقت أثير فيه الجدل بشأن نيمار، بعدما ذكرت تقارير صحفية أنه ترك باريس ويتواجد حاليا في برشلونة، بينما أوضحت محطة "مونت كارلو" الإذاعية الفرنسية أن سبب غيابه عن فريقه يعود لإصابته.وكانت تقارير صحفية زعمت أن نيمار تقدم بطلب للرحيل عن سان جيرمان هذا الصيف، وسط رغبة منه في العودة إلى برشلونة.والد نيمار نفى هذه الأنباء، لكن ذلك لم يوقف الشائعات، حيث ذكرت تقارير أن الهلال السعودي يتفاوض مع اللاعب وباريس لضمه هذا الصيف.