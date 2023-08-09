"انتقد صفقة ميسي".. إليك القصة الكاملة للحارس الهولندي الذي طرده إنتر ميامي

وحسب موقع sport bible البريطاني فإن النجم الإنجليزي المعتزل ديفيد بيكهام وهو الشريك في ملكية نادي إنتر ميامي الواقع في مدينة فلوريدا الأمريكية قرّر إلغاء عقد مارسمان.وأكد الموقع ذاته أن لوائح الدوري الأمريكي للمحترفين تمنح كل فريق الحق في فسخ عقد لاعب واحد من صفوفه؛ وهو الأمر الذي استغله إنتر ميامي في ملف مارسمان الذي أصبح الآن لاعباً مجانياً.وقال النادي الأمريكي في بيان رسمي: "يعلن إنتر ميامي أنه مارس حقه في إلغاء عقد حارس المرمى نيك مارسمان".وكان مارسمان قد شكك في يونيو/حزيران 2023 في قدرة إنتر ميامي في التعاقد مع ميسي أفضل لاعب في العالم سبع مرات (رقم قياسي).وقال الحارس الهولندي في مقابلة مع شبكة "ESPN" الأمريكية: "لا أعتقد أن نادينا جاهز لوصول ليونيل ميسي، لدينا الآن ملعب مؤقت ويمكن للناس الدخول إليه لعدم وجود بوابات، فنحن كلاعبين نغادر أرضية الملعب بدون أمن، أرى أن إنتر ميامي غير مستعدين لوصول ميسي".وكان إنتر ميامي قد تعاقد مع مارسمان في صيف عام 2021 قادماً من فينورد روتردام ومنذ ذلك الوقت شارك في 30 مباراة فقط اهتزت شباكه فيها 45 مرة، كما حافظ على نظافتها في 8 مباريات فقط.ميسي يواصل تألقه مع إنتر مياميوعلى الجهة الأخرى، يواصل ميسي تألقه منذ وصوله رسمياً إلى إنتر ميامي في يوليو/تموز 2023، إذ قاد الفريق لتحقيق 4 انتصارات متتالية، واحد منها بركلات الترجيح بعد 11 خسارة متتالية.وفي حقبة ميسي فاز إنتر ميامي على كروز أزول 2-1 وعلى أتالانتا يونايتد 4-صفر وعلى أورلاندو سيتي 3-1 وأخيراً على دالاس بركلات الترجيح 5-3 (بعد التعادل 4-4) وجميع هذه المباريات في بطولة كأس الدوريات التي تأهل فيها الفريق إلى الدور ربع النهائي وفيه سيلعب ضد شارلوت يوم الجمعة 11 أغسطس/آب 2023.ونجح "البرغوث" في هز الشباك خلال جميع هذه المباريات بتسجيله 7 أهداف بواقع هدف واحد في كل 42 دقيقة.