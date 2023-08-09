نصف نهائي البطولة العربية.. الشرطة يواجه النصر السعودي بقيادة رونالدو اليوم

اللقاء من المتوقع أن يشوبه الحذر، لا سيما في بداية المباراة لرغبة النصر المدجج بجماهيره ونجومه الكبار، وكذلك الشرطة، في عدم الاهتزاز مبكرا، ولكن ذلك لن يستمر طويلا، وسيغلب الطابع الهجومي على أداء الفريقين، إذ لا مجال للتعادل اليوم ولابد من وجود فائز.القيثارة والعالمي سيسعيان من أجل حسم الأمور في الوقت الأصلي دون الدخول في حسابات ركلات الجزاء، وهو ما سيجعل المواجهة بالشوط الثاني أكثر سخونة.وسيكون الأخضر أمام فرصة ذهبية لبلوغ ختام البطولة، مستندا إلى الحافز المعنوي الكبير للفريق بعد النتائج الإيجابية التي تحققت للقيثارة، وآخرها الفوز على السد القطري برباعية، على الرغم من فارق الإمكانات والأسماء، إلا أن المفاجأة تبدو غير مستبعدة من ممثل كرتنا الذي استحق بجدارة لقب الحصان الأسود عقب الإطاحة بأندية قوية مثل الترجي والصفاقسي والسد.مدرب الفريق أحمد صلاح تحدث عن لقاء اليوم قائلا: إن المباراة بكل تأكيد ستكون صعبة، سوف نواجه فريقا عالميا يملك العديد من النجوم المحليين والأجانب، ولكن لدينا الثقة بعد الوصول إلى هذا الدور، وما أخشاه هو الإرهاق البدني، لذلك سأحاول إجراء بعض التغييرات في التشكيلة الأساسية.وأضاف أن النصر بإمكانه مجاراة الفرق العالمية، مثل ريال مدريد وبرشلونة بفضل عناصره المميزة، ولكن في المقابل فإن كرة القدم تعتمد على العطاء داخل المستطيل الأخضر، والشرطة عازم على تقديم أداء جيد يسهم في التأهل إلى نهائي المسابقة.وفي الجانب الآخر يعول الفريق السعودي على الأسماء المتواجدة ضمن صفوفه من أمثال الأسطورة البرتغالية كرستيانو رونالدو والسنغالي ساديو ماني والبرازيلي أندرسون تاليسكا ومواطنه أليكس تيليس والفرنسي فوفانا والكرواتي بروزوفيتش، فضلا عن الحارس الكولومبي دافيد أوسبينا، وفي المقدمة يقف المدرب البرتغالي لويس كاسترو الذي حذر عناصره من مفاجآت الشرطة.