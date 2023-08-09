شنيشل: وضع المنتخب الأولمبي "مبهم" والضبابية تغلف مشهد الاستعدادات

وقال شنيشل، إنه يشعر بالأسف لعدم إمكانية إجراء معسكر في مصر للمنتخب الأولمبي بسبب عدم الحصول على (الفيزا)، مشيرا إلى أن منهاجه الخاص استعدادا لأولمبياد باريس 2024 كان قد قدمه لاتحاد اللعبة منذ العام المنصرم.وأضاف شنيشل، أن المنتخب موجود حاليا في فندق بغداد ويجري تدريبات بسيطة، بانتظار ما ستفصح عنه الإجراءات المصرية خلال اليومين المقبلين، منوها بأن لاعبي المنتخب الأولمبي في استراحة إجبارية منذ أسبوعين عقب انتهاء بطولة الدوري، مشددا على ضرورة البدء بالتحضيرات الفنية والبدنية منذ الآن، مؤكدا أن البديل في حال إلغاء معسكر مدينة الإسماعيلي هو الاستمرار بالتدريب في بغداد، وبعدها التوجه إلى البصرة في 22 من الشهر الحالي للدخول في معسكر تدريبي داخلي من أجل التعود على الأجواء، لاسيما أنها مشابهة لأجواء الكويت التي ستكون ملاعبها مسرحا لإجراء التصفيات الأولية التي تجمع منتخبنا مع الكويت وتيمور الشرقية ومكاو .وتطرق شنيشل إلى تحضيرات الفريق المنافس الأزرق الكويتي قائلا: إن منافسنا في المجموعة أجرى معسكرا تدريبيا في تايلند من 27 تموز الماضي ويستمر حتى منتصف الشهر الحالي، يعود بعدها إلى الكويت، مستدركا: "وضع منتخبنا مبهم حتى اللحظة والضبابية تغلف مشهد الاستعدادات مع غياب الرؤية في خوض عدد من المباريات التجريبية".وبشأن تواجد المحترفين، أكد أنه تمت دعوة 14 لاعبا محترفا، إلا أن الأندية اعتذرت عن حضورهم لكون فترة التحضير خارج أيام (الفيفا داي) باستثناء موافقة اللاعب آدم طالب والحارس كميل سعد، نافيا وجود أي خلاف مع المدرب كاساس بشأن دعوة اللاعبين التي ستكون بحسب أهمية المشاركة لأي من المنتخبين الأولمبي أو الوطني، بحسب الصحيفة الرسمية.