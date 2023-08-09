هذه العلامة ما هي إلا سوار بحزام أسود وتأتي بألوان أخرى كالأحمر والأزرق يُسمي Whoop Strap 4.0 وهو عبارة عن أداء لتتبع معدل اللياقة البدنية وأشياء أخرى تفيد اللاعبين فيما يتعلق بحالتهم الصحية.ما قصة السوار الذي يضعه لاعبو برشلونة في التدريبات؟ويُعد هذا السوار خياراً متميزاً للرياضيين ولكل شخص يهتم بصحته على اعتبار أنه وسيلة رائعة لتحسين وتطوير أداء التدريبات الرياضية، وذاع صيته أكثر في فترة انتشار جائحة فيروس كورونا التي أوقفت النشاط الرياضي بكافة أنواعه وأشكاله.في تلك الفترة تحديداً بدأ الحديث عن هذا السوار ومدى قدرته على مراقبة الأداء الرياضي بدقة، بالإضافة إلى تتبع وتحديد مكان الأشخاص الذين يصابون بالفيروس عندما يُوضع على أيديهم وفق موقع theverge.وقبل أشهر قليلة ظهر الإصدار الرابع من سوار Whoop 4.0 وهو أصغر بنسبة 33% من الأجيال السابقة وتم تزويده بمستشعر لدرجة حرارة الجسم ويقيس معدل نبضات القلب بدقة أكبر من سابقيه.ما هو سوار Whoop الذكي وما هي وظائفه؟سوار Whoop الذكي هو جهاز صغير الحجم بشريط مرن يمكن ارتداؤه أثناء ممارسة الرياضة أو النوم، كما يمكن وضعه أثناء السباحة والاستحمام لأنه يتميز بمقاومته للماء.ويوفر هذا السوار معلومات حول مستوى الإجهاد الذي يصيب جسد الرياضيين وما يحتاجه من أجل التعافي من خلال تقنية الاستشعار الموجودة فيه، علماً بأن اللاعب قد لا يشعر بالتعب أو الجهد الزائد، وحينها لا يُعطي السوار أي إشارة.كما يقوم هذا السوار بحساب السعرات الحرارية وتتبع أنماط التمرين، بالإضافة إلى مراقبة معدلات ضربات القلب والتنفس وتتبع النوم ومدى جودته، كما يراقب باستمرار المؤشرات الحيوية لجسم الرياضيين ويساعدهم على تقييم أي تغيير يطرأ على صحتهم كما يجمع البيانات الفسيولوجية.كيف يعمل سوار Whoop؟يقيس سوار Whoop الإجهاد حتى يعرف الشخص مدى صعوبة العمل أو الإجهاد الذي يصيب جسده ليس فقط في صالة الألعاب الرياضية بل أيضاً في ممارسة أي نشاط أسري أو حتى عادي.كما يقوم السوار بتحديد مدى الاختلاف في نبضات القلب لقياس مدى استعداد الجسم لأداء مجهود بدني، كما يعطي بيانات دقيقة حول مخزون الطاقة الموجود في جسم الإنسان وإذا ما كان هناك حاجة لتغيير أسلوب التدريب.وبالإضافة إلى ذلك يحدد السوار ما إذا كان الشخص قد نال قسطاً كافياً من الراحة خلال ساعات النوم أو أنه بحاجة إلى تحسين طريقة نومه.إضافات أخرى للسوارفي الإصدار الجديد من السوار تم الأخذ بعين الاعتبار رأي المختصين والعلماء في المجال الرياضي بأن الرسغ ليس المكان الأمثل لقياس معدل ضربات القلب، فتم تطوير حزام السوار ليتوافق مع خصر الإنسان أو ساعده أو ربلة الساق.كما أن السوار يُعد مقاوماً للماء حتى عمق متر واحد؛ لذا لن يتأثر فيما لو نسي خلعه قبل الاستحمام، بالإضافة إلى أن البطارية الخاصة به تستمر حتى 5 أيام من أجل شحنها مرة أخرى.ويُوجد في السوار منبه يقوم باهتزاز "خفيف ولطيف" من أجل إيقاظ الشخص، إما عن طريق تحديد الموعد الذي يريد الإنسان الاستيقاظ به، وإما يقوم بهذه المهمة بنفسه حين يرى أن الساعات التي خلد فيها ذلك الرياضي للنوم كانت كافية وفقاً لنمط حياته.ويقوم هذا السوار بقياس درجة حرارة الجلد من خلال مستشعر يقع مباشرة فوق البشرة، كما يقيس مدى تشبع الأوكسجين في الدم، بالإضافة إلى تحديد ما إذا كان الإنسان قد يقترب من التعرض لمشاكل صحية من عدمه.محمد صلاح من بين النجوم الذين استخدموهارتدى المصري محمد صلاح نجم ليفربول هذا السوار؛ حيث ظهر به في مباراة "الريدز" ضد مانشستر سيتي في كأس الدرع الخيرية (السوبر الإنجليزي) قبل بداية موسم 2021-2022 وفيها سجل "مو" هدفاً وصنع آخر.كما ارتداه صلاح في بعض المباريات الاستعدادية لمنافسات موسم 2021-2022 بالإضافة إلى فترة الإجازة الصيفية.