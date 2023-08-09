احتمالية انتقال نيمار لبرشلونة تشغل الأوساط الرياضية.. إليك إجابة النادي الكتالوني

وكانت تقارير إعلامية عديدة قد أشارت إلى إمكانية عودة نيمار إلى صفوف برشلونة اعتبارًا من الموسم الجديد 2023-24، بعد 6 سنوات من رحيله عن النادي عام 2017، تجاه فريق العاصمة الفرنسية باريس، في صفقة قياسية بلغت قيمتها 222 مليون يورو.وتحدث أليماني عن احتمال قدوم نيمار إلى برشلونة هذا الصيف، في تصريحات لوسائل الإعلام نقلتها صحيفة "سبورت" الكتالونية، عقب فوز النادي الإسباني على توتنهام (4-2) في كأس خوان غامبر، حيث قال: "نيمار ليس اسمًا مطروحًا على الطاولة في نادي برشلونة هذه قضية صحفية لا أكثر".وتهرب أليماني من أسئلة الصحفيين حول أسماء اللاعبين الجدد المرشحين لتعزيز صفوف البارسا قبل نهاية الميركاتو الصيفي، قائلًا: "لدينا ظروف خاصة.. نحن نركز الآن على إنهاء رحيل بعض اللاعبين لتسجيل الجدد.. أنا متفائل بأننا سنكون قادرين على تسجيل جميع اللاعبين قبل يوم الأحد".ومع ذلك، ترك أليماني الباب مفتوحًا أمام تشافي للحصول على التعاقدات التي طلبها: "دعونا نرى ما سيحدث من الآن وحتى نهاية السوق، لا نعرف التطورات التي يمكن أن تحدث وقتها".وأكد أليماني، أن قصة الجناح عثمان ديمبيلي مع برشلونة انتهت، مشيرًا إلى أن الدولي الفرنسي سيكون لاعبًا جديدًا بنادي باريس سان جيرمان في غضون الأيام القليلة المقبلة.وأوضح: "الوضع مع ديمبيلي واضح جدًا.. لقد طلب المغادرة وهو شيء تم تأسيسه في عقد التجديد الذي وقعه، نحن بصدد التوصل إلى حل لإنهاء صفقة انتقاله. لم يعد ضمن خطط الفريق الأول، إذا لم يكن في غامبر فهو حتمًا في باريس".وختم: "عندما يتم توقيع الاتفاقية وترسيم رحيله، سنقوم بالكشف عن أرقام العملية ومعها نغلق قضيته نهائيا، نحن سعداء باللاعبين الذين يريدون أن يكونوا معنا".