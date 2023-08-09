الكشف عن قيمة انتقال كيسي للأهلي السعودي

وتوصل أهلي جدة لاتفاق مع برشلونة على ضم فرانك كيسي، الذي يرتبط بعقد مع البلوجرانا حتى صيف 2026.وبحسب صحيفة "موندو ديبورتيفو"، فإن أهلي جدة يستعد للإعلان عن صفقة كيسي، اليوم الأربعاء، مقابل 12.5 مليون يورو.ونوهت "تأخر أهلي جدة في إضفاء الطابع الرسمي على صفقة كيسي، يعود لأمور تسويقية تخص الفريق السعودي".وتابعت "بيع فرانك كيسي يساهم في خفض فاتورة الأجور لدى برشلونة بشكل كبير، مما يساعد في قيد الوافدين الجدد للبارسا".يذكر أن نادي أهلي جدة عزز صفوفه هذا الصيف، بضم مجموعة من اللاعبين أبرزهم الجزائري رياض محرز والبرازيلي روبرتو فيرمينو والحارس السنغالي إدوارد ميندي والفرنسي ألان سانت ماكسيمان.