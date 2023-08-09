إنييستا لاعب نادي الامارات رسميا

وقال رئيس نادي الإمارات، يوسف البطران خلال استقبال اللاعب الدولي الإسباني السابق: "المفاوضات بدأت مع اللاعب منذ ثلاثة أسابيع وتكللت بالنجاح ومبروك للدوري الإماراتي تواجد نجم بحجم إنييستا"، كاشفا عن "عرض المزيد من التفاصيل حول الصفقة في مؤتمر صحفي يعقده النادي الصاعد حديثا الى دوري الدرجة الأولى في وقت لاحق الأربعاء".وكان إنييستا (39 عاما)، أعلن في ايار الماضي رحيله عن فيسيل كوبي الياباني بعد خمسة أعوام قضاها في صفوف الفريق منذ انتقاله إليه في 2018 قادما من برشلونة، لكن الفائز مع إسبانيا بلقب كأس العالم 2010 في جنوب إفريقيا رفض فكرة الاعتزال، وقال لدى سؤاله عن وجهته المقبلة: "لا أعرف لكنني أشعر بأنني قادر على مواصلة اللعب".وعرف إنييستا قمة مسيرته مع برشلونة، الذي انضم إليه عام 1996، حيث صعد لفريقه الأول في 2002 وشكل لاحقا مع مواطنه تشافي هرنانديز والأرجنتيني ليونيل ميسي ثلاثيا رائعا قاد الفريق الكتالوني إلى حقبة ذهبية.وفاز إنييستا مع برشلونة بـ32 لقبا، أبرزها دوري أبطال أوروبا 4 مرات والدوري الإسباني 9 مرات.