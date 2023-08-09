كيبا يزاحم بونو للوصول الى عرين البايرن

ويحتاج البافاري لحارس مرمى، بعد تأجيل عودة نوير بسبب الإصابة، بجانب رحيل يان سومير إلى إنتر ميلان، وإعارة ألكسندر نوبل إلى شتوتجارت.وبحسب صحيفة "سبورت 1"، فقد انضم الإسباني كيبا أريزابالاجا حارس تشيلسي، إلى قائمة المرشحين للانتقال إلى بايرن ميونخ.يأتي ذلك بعد نجاح تشيلسي في التعاقد مؤخرا مع روبرت سانشيز حارس مرمى برايتون.وأوضح التقرير "توماس توخيل مدرب بايرن ميونخ، يعلم قدرات كيبا جيدا، بعدما دربه من قبل في البلوز".وأضاف "بايرن ميونخ يستعد للتواصل مع تشيلسي، لمعرفة موقف الأخير من بيع حارس مرماه هذا الصيف".يذكر أن قائمة المرشحين لتعزيز حراسة مرمى بايرن ميونخ، تضم جيرونيمو رولي (أياكس أمستردام) وياسين بونو (إشبيلية).