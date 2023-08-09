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التشكيلة الأساسية للشرطة والنصر في نصف نهائي كأس الملك سلمان
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/author-details/39/سعد-أحمد
كشف مدرب الشرطة أحمد صلاح تشكيلة فريقه للمواجهة المصيرية التي ستجمعهما، اليوم الأربعاء، أمام النصر السعودي، ضمن الدور نصف النهائي من بطولة كأس الملك سلمان للأندية العربية ، التي ستقام بمدينة أبها بالسعودية.
وجاءت خيارات المدير الفني للشرطة أحمد صلاح على النحو التالي:
حراسة المرمى : أحمد باسل.
الدفاع: مناف يونس، فيصل جاسم، كرار عام ، أحمد يحيى، امير صباح.
الوسط: إدريسا نيانج، عبد المجيد أبو بكر، أحمد فرحان، علاء عبد الزهرة.
الهجوم: اسو رستم.
وبالجهة المقابلة جاءت تشكيلة مدرب النصر لويس كاسترو على النحو التالي:
الحراسة: نواف العقيدي.
الدفاع: أليكس، عبدالله مادو، علي لاجامي، سلطان الغنام.
الوسط: عبد الله الخبيري، بروزفيتش، فوفانا، ساديو ماني، تاليسكا.
الهجوم: كريستيانو رونالدو.
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