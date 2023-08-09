التشكيلة الأساسية للشرطة والنصر في نصف نهائي كأس الملك سلمان

وجاءت خيارات المدير الفني للشرطة أحمد صلاح على النحو التالي:حراسة المرمى : أحمد باسل.الدفاع: مناف يونس، فيصل جاسم، كرار عام ، أحمد يحيى، امير صباح.الوسط: إدريسا نيانج، عبد المجيد أبو بكر، أحمد فرحان، علاء عبد الزهرة.الهجوم: اسو رستم.وبالجهة المقابلة جاءت تشكيلة مدرب النصر لويس كاسترو على النحو التالي:الحراسة: نواف العقيدي.الدفاع: أليكس، عبدالله مادو، علي لاجامي، سلطان الغنام.الوسط: عبد الله الخبيري، بروزفيتش، فوفانا، ساديو ماني، تاليسكا.الهجوم: كريستيانو رونالدو.