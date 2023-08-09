رسميا.. الاتحاد القطري يسمي فالي مدربا للمنتخب الأولمبي

ونشر الاتحاد القطري بيانا في موقعه الرسمي، أكد فيه أن "إليديو فالي (66 عاما)، سيتولى تدريب المنتخب القطري تحت 23 عاما في الاستحقاقات المقبلة، أبرزها كأس آسيا تحت 23 عاما، التي تستضيفها الدوحة العام المقبل والمؤهلة إلى مسابقة كرة قدم في دورة الألعاب الأولمبية الصيفية "باريس 2024".وسيخلف إليديو فالي مواطنه برونو ميغيل الذي استعان به نادي السد الشهر الماضي، كبديل للإسباني خوانما ليو، العائد إلى مانشستر سيتي الإنجليزي كمساعد لمواطنه بيب غوارديولا، حيث ستكون المهمة الأولى للمدرب الجديد قيادة المنتخب القطري الأولمبي في مسابقة كرة القدم في دورة الألعاب الآسيوية، التي تنطلق في 23 سبتمبر المقبل.وسيشارك المنتخب القطري الأولمبي في التصفيات الآسيوية المؤهلة إلى نهائيات كأس آسيا تحت 23 عاما بصفة اعتبارية (دون احتساب النتائج)، باعتباره متأهلا إلى النهائيات كونه صاحب الضيافة، حيث أوقعته القرعة ضمن المجموعة الثانية إلى جانب منتخبات كوريا الجنوبية وميانمار وقرغيزستان.