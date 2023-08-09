الشرطة يودع كأس الملك سلمان بعد الخسارة من النصر

وشهد ملعب مدينة الأمير سلطان بن عبد العزيز الرياضية مباراة الفريقين ضمن نصف النهائي والتي انتهت بفوز النصر بهدف دون رد سجله كرستيانو رونالدو عن طريق ضربة جزاء في الدقيقة 75 من زمن المباراة.وكان حكم المباراة قد ألغي هدفا لرونالد في الدقيقة 31 بداعي التسلل.وسيلتقي النصر الفائز من مباراة فريقي الأهلي والشباب السعوديين طرفي نصف النهائي الليلة على ملعب مدينة الملك فهد الرياضية.