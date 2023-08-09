تشيلسي يعلن قائده الجديد رسمياً

وقال تشيلسي، في بيان عبر موقعه الرسمي: "نعلن أن ريس جيمس سيكون القائد الجديد لفريقنا".وأضاف: "كان ريس أحد مشجعي البلوز في فترة الطفولة، والذي انضم إلى أكاديميتنا في السادسة من عمره، إنه الخيار الأفضل للنادي لقيادتنا داخل وخارج الملعب هذا الموسم".وقال جيمس: "أنا سعيد للغاية لتولي القيادة والمسؤولية. أعلم أن لدي تحديات كبيرة كي أصل إلى مستوى التوقعات، لأنه كان لدينا قادة كبار هنا في الماضي، لكنني متحمس".وتابع: "لقد كنت في تشيلسي طوال حياتي تقريبا. لقد بدأت هنا عندما كنت في السادسة من عمري وكان الانضمام للأكاديمية أمرا صعبا. لكن أن أستمر وأن أصبح قائدا، إنه شعور رائع لي ولعائلتي".يذكر أن القائد السابق لتشيلسي، سيزار أزبيليكويتا، انتقال مؤخرا إلى أتلتيكو مدريد.